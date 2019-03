Bagsiden overrasket i test: Kan WD 40 virkelig det?

FOR ABONNENTER

Her gik Bagsiden og troede, at WD 40 kun kan bruges til at løsne skruer og smøre sløve låse og hængsler. For ganske nylig fattede vi imidlertid interesse for gør-det-selv-videoer på YouTube, og inden længe foreslog kanalen et nydeligt udvalg af WD 40-videoer: ’12 brillante ideer med WD 40’, ’10 simple WD 40 life hacks’, ’7 problemer, du kan løse med WD 40’ og så videre.