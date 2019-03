Hans Hertel genlæser: 'Jorden rundt i 80 dage' er den totale morskabslæsning

Principielt undgår jeg fristelserne i antikvarernes tilbudskasser, for mit bogtårn er propfuldt, men i et læs gamle børnebøger hos min boghandler i Rødvig faldt jeg for en dansk udgave af Jules Vernes ’Jorden rundt i 80 Dage’ fra ca. 1900, »bearbejdet for Ungdommen, med mange Farvetryksbilleder«. To af dem ses her på siden.

Inde i bogen stod, at den i 1909 var blevet givet til Frederik Frederiksen i Støvring og i 1966 var gået videre til Christian Sørensen i Aalborg, men det er uvist, hvordan den efter 109 års rejse er endt på Stevns – læst i laser, men altså sejlivet.

Vernes roman fra 1873 kom samme år på dansk uforkortet ved Paris-journalisten Richard Kaufmann. Han oversatte lige så rask Vernes andre hits fra ’Fem Uger i Ballon’ til ’Kaptajn Hattteras Eventyr paa Nordpolen’, og alle fik de siden den skæbne at blive ’oversat til børneværelset’, det vil sige onduleret og amputeret. Først i 1973 fik vi ’Jorden rundt’ i uforkortet nyoversættelse ved Bodil Holm på Hernovs Forlag, illustreret med den franske originaludgaves xylografier.

Og sådan skal den læses: helt uforkortet. Med års mellemrum kaster jeg mig ud i den totale morskabslæsning, und es bleibt doch immer neu, som tyskerne siger. ’Jorden rundt’ er suveræn inden for sin genre: den ironiske rejseroman, suveræn som fortællekunst – og klukkende morsom.

Alle befordringsmidler

Det er jo, som ethvert drengehjerte vil huske, romanen om det udødelige væddemål. Jules Verne fik ideen i 1871, da rejsebureauet Cook reklamerede med, at nu var transportmidlerne så effektive, at man kunne nå kloden rundt på tre måneder. Verne strammede det op til 80 dage, og til at udføre det umulige valgte han den excentriske London-ungkarl Phileas Fogg, der levede et pedantisk vaneliv, men var stædig nok til at vædde 20.000 pund med Reformklubbens medlemmer om, at han kunne nå turen fra 2. oktober til 21. december 1872.

Mr. Fogg drager af med en halv times varsel iført høj hat, diplomatfrakke, ternet rejseplaid samt en vadsæk med en formue i pund. Til hjælp har han sin franske tjener, den forhenværende brandmand og cirkusakrobat Passepartout, men han er også mistænkt for at have lænset Bank of England, og Verne stemmer både spændingen og morskaben op ved, at han hele vejen har Scotland Yard-detektiven mr. Fix halsende efter sig med en arrestordre.

Stik mod alle odds tilbagelægger Fogg & Co. på rekordtid rejsen London-Brindisi-Aden-Bombay-Calcutta-Singapore-Hongkong-Yokohama-San Francisco-New York-Liverpool med alle tænkelige befordringsmidler, tog, skibe, vogne, elefant og isbåd. To gange undervejs vælger denne tilsyneladende robot med hjerte som et urværk at sætte alt på spil. Første gang i Indien, hvor han eller rettere brandmand Passepartout redder hinduprinsessen Aouda fra en enkebrænding. Anden gang på Pacific-banen i USA, da Passepartout bortføres af indianere og må genfindes. Det forsinker dem, så de i New York kommer tre kvarter for sent til Cunard-lineren ’China’ til Liverpool, og løsningen er vild og dyr.