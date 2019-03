Ugens oversete nyhed: Salgspriserne på potteplanter står helt stille

Danmarks Statistik offentliggjorde onsdag statistikken over salgspriser på potteplanter. Bagsiden har gravet i tallene, som viser, at det varme 2018 var et ret dårligt år for branchen.

I onsdags lancerede Danmarks Statistik de nyeste tal i statistikken for ’Salgspriser på potteplanter efter potteplante og enhed’. Vi havde set i Danmarks Statistiks udgivelsesplan, at den kom onsdag, og vi sad parat ved computeren for at fange de nyeste prisudviklinger og tendenser inden for salg af potteplanter til Bagsidens læsere.

Straks vi havde fordøjet talmaterialet, ringede vi derfor til Peter Vig Jensen, kontorchef i Danmarks Statistik, som udtrykte stor glæde over opkaldet:

»Det glæder mig, at Bagsiden interesserer sig for tallene«, sagde han.

Han erkender dog straks, at han ikke er nede i alle detaljerne om salgsudviklingen af f.eks. Lavandula angustifolia og Narcissus cyclamineus: »Jeg vil ikke vove at påstå, at jeg er up to date med, hvad der rør sig«, siger han, og Bagsiden spørger i stedet:

Hvem ligger vågen for at holde øje med den statistik?

»Jeg har aldrig tjekket, om nogen ligger vågne om natten, men vi har en kreds af nøglebrugere fra erhvervet og de faglige organisation, som reagerer, hvis priserne ikke kommer«.

Et enkelt solstrejf, og du kan mærke det på salget i havecentrene og byggemarkeder

Så der er ikke meget folkelig appel ...

»Det er din konklusion. Men indrømmet, den bliver aldrig så populær som vores navnestatistik«, siger Peter Vig Jensen og uddyber:

»De kommer hver måned. Det er en del af vores statistikprogram, og de her priser, som isoleret set handler om forskellige typer blomster, bliver også brugt i andre sammenhænge. Bl.a. i opgørelsen af hele landbrugets økonomi har vi brug for de her priser, så de tjener også andre formål«.

I stedet beslutter Bagsiden sig for at ringe til branchen for at få uddybet tallene. Vi kan f.eks. se, at det på papiret ser ud til, at det er en væsentlig bedre forretning at dyrke orkideer frem for hyacinter: Gartnerier, der dyrker hyacinter (hyacinthus orientalis, str. 8), har således opnået en toppris på kun 392 kroner for 100 styk det seneste halve år, mens producenter af de dyreste orkideer (phalaenopsis hybrid, str. 12) har fået op mod 3.020 kroner for 100 styk.

Vågen hver nat

Vi kan også se, at indtjeningen for hele branchen ikke var så god i 2018 som i 2017. Vi får fat i Peter Larsen-Ledet, direktør for Floradania, en branchesektor under Dansk Gartneri, og vi spørger lige igen:

Er der nogen i branchen, der ligger vågen om natten, inden tallene kommer?

»De ligger vågen hver nat alligevel, fordi de er så vejrafhængige« siger han: »Lige nu har vi solskin på Fyn, og så kan salget stige 10 procent, fordi forbrugerne får lyst til at handle. Så stiger efterspørgslen og dermed priserne«, forklarer han.

»Et enkelt solstrejf, og du kan mærke det på salget i havecentrene og byggemarkeder«.

Hvad I bruger statistikken til?

»Vi genererer jo selv tallene, så gartneren kender godt prisen, inden statistikken kommer, men den enkelte producent kan se, om han får mere eller mindre end gennemsnittet for sine produkter. Derfor skal der også være tre producenter af en vare, før den optræder i statistikken, ellers kan gartneriet regne præcist ud, hvad konkurrenten får for sine varer. Det er en intern branchestatistik«, forklarer han.