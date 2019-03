Husk det møghul på cykelstien på Tuborgvej

Vi ska’ tale huller. Huller i hoved og røv. I lovgivningen, i hegnet, i hukommelsen og i netstrømper, som man lige har købt i Magadulle til den nette sum af 298. Men mest af alt ska’ vi tale om huller i vejen, og der er ikke det, der ikke er i vejen mæ’ de danske veje.

Kvinde kommer kørende hjem fra arbejde. Har det været en god dag? Tja-bumbum. Der var pænt mange mennesker, der spurgte, i hvilken retning Føtex ligger. Kun overgået af mængden af kunder med høj vandstand i øjnene, der vil vide, hvor det nærmeste toilet er.

Nå, men det er så dejligt, når kassen stemmer, og man har det så ’job done’, og man bare skal cykle hjem og knalde ud foran al sin omfattende skærmtække.

Kend din cykelsti

Kvinde observerer, at regnen falder tungt på teint og ruskindsstøvler, og hun tænker, at det er mærkeligt, at hun aldrig lærer rettidig omhu og pakker sit regntøj ned i den cykeltaske? Hvorfor bor hun i det her land? Hvorfor flygter hun ikke til Rioja, Rimminiminimini eller Mississipppippi? Hvor mange stavefejl er der i det?

Regnen gør de strikkede strømpebukser helt pladask og lårbasserne til stenlår. 7,3 kilometer. Hvorfor tog jeg ikke toget? Det er, fordi jeg forestiller mig cykelvognen fuld af andre dampende sure mennesker, som lige havde fået forårsfornemmelser, og så i stedet får en iskold spand vand i smasken.

Så sker det alligevel. Klonk mand, så sidder klitoris oppe i halsen, hvor drøblen normalt sidder

Kend din cykelsti på hullerne. Den allerstørste udfordring er hullet i krydset Tuborgvej/Frederikssundsvej, i nordgående retning, ud for apoteket. Eyes on the road, Tony.

Kvinden tænker: »Nu skal jeg huske at slå en bue uden om det dersens lorte hul«. Det tænker hun hver gang, men så sker det alligevel. Klonk mand, så sidder klitoris oppe i halsen, hvor drøblen normalt sidder. Au, for den, så er jeg endelig hjemme. Sopper op på tredje i det sociopate boligbyggeri.

Af mæ’ alt tøjet. De lilla ruskindsstøvler er forvandlet til to dødssvulmende sure sæler og strømpebukserne til to virkelig lange kvotekongetrawl. Hænger dem op over bruseren, som falder til jorden og splintres mod klinkegulvet. Hvor er mit liv sjovt. Mine tæ’r er helt lilla, og jeg prøver at tænke over, om jeg mon har danset med Amin Jensen fornylig?

Åhr, det er de lilla støvler, der er smittet af. Nogle gange er det eneste, man drømmer om, et varmt brusebad. Jeg er iskold. Specielt psykisk. Spørg bare Erling Ego. Værst er det selvfølgelig med den der klitoris, der sidder helt oppe i halsen. Får en akutakuttjuhejtid hos Lone.

Helt oppe i halsen

Prøver at forklare hende la problema, men har fået mig sådan en tegneseriestemme, som havde jeg slugt al luften ud af en Tivoliballon mæ’ næse. Ingen ta’r en alvorligt, når man taler stærkt bekymret med en forvrænget pivstemme, så jeg peger på min åbne mund, og endelig siger Lone de ord, som læger altid siger: »Sig ahhhh« og stikker en overdimensioneret, usleben ispind ned i mit svælg, så jeg piber:

»Hiild ip, mi di Line«, og jeg basker som en fan, ud efter hende, men så bliver jeg så svimmel og kaster lidt op ud over hendes ene Louboutinsko.

»Nå, ja, det ka’ jeg da godt se«, siger hun. »Det ser godt nok aparte ud. Det ligner jo...«. »Dit ir ji dit jig siger«. »Gå hjem, og ta’ den mæ’ ro«. »Mi ri? Dit ki’ jig ji ikke. Gi’ mi nigle piller». »Jeg har skrevet en recept på 100 Ropådix, morgen, middag og aften«. »Ir dir bivirkninger».

Gab, og her kommer så svaret, som alle læger siger morgen, middag, aften: »Der er bivirkninger ved alt«. »Ni?«, siger jeg og kører hjem, ud ad Tomsgårdsvej, Frederiksundsvej, i nordlig retning, og ved Apoteket Rosen: Klonk! Og med et falder alting på plads. Det gør det altid.