Hov, hvad blev der af romsneglen? Infame invasive arter truer den

Nu er det ikke så slemt længere, men for føje år siden behøvede man nærmest blot lave mundbevægelserne til udtalen af ’iberisk dræbersnegl’, og så sad folk enten lamslåede som bibelske saltstøtter, eller også fik de mentalt livmoderfremfald og diverse aggressivt apoplektiske angreb.

For alle var klar over, at den gustent udseende slimfætter, der hverken var rød eller sort skovsnegl, men sin helt egen fænotypiske forfærdelighed, skulle bekæmpes med alle til rådighed stående midler – ellers ville det snart være nat med både bredbladet persille, rabarber og skvalderkål.

Det kom så vidt, at Frederiksborg Amts Avis – som læsere af denne avis i det nordsjællandske vil kende og sætte pris på – for et par som siden udskrev en konkurrence til den haveejer, der kunne ombringe flest eksemplarer – eller hvilken enhed man nu måler den slags i – af de altædende utysker.

Vidtløftige snegle

Og for nogle uger siden kunne en nyhedsudsendelse berette om marmorkrebsen, endnu en invasiv art, som i fald ikke standset i tide vil være ensbetydende med udryddelse af vores egen europæiske flodkrebs. Der er jo også mårhunden, ulven, bisonoksen og den slags. Samt diverse vækster som i tiden truer os på hver sin vis.

Hvilket man så kan vælge at gå aktivt til kamp mod eller blot sidde og gyse over, mens man venter på manden med leen, kongens foged eller budet fra Just Eat. Tiden går, som tiden har for vane, men hvor gik bløddyret hen, som en poetisk anlagt sanger kvad.

Nu tyder meget imidlertid på, at også den hæderkronede delikatesse romsneglen er ved at blive trådt under fode af invasive arter

Men som om det ikke var nok, er der andre ting i gang og på færde. Og her taler vi ikke ude i naturen, men i bagerens vindue og disk. Thi også her vader tidens tendenser uanfægtet frem med ringe forståelse for traditioner og sentimentale præferencer.

Roxy-kagen har vi for længst afskrevet, om end med stor og dybfølt sorg. Nu tyder meget imidlertid på, at også den hæderkronede delikatesse romsneglen er ved at blive trådt under fode af invasive arter. En ting er, at bagerlinsen, denne aldeles lækre tørkage af sød mørdej fyldt med tilpas tyk og gul vaniljecreme, ej længere forefindes i fornødent omfang hos de lokale bagere på Østerbro.

Invasivt bagværk

Men en anden er sandelig, at bemeldte romsnegl må se sig fortrængt af netop invasive arter af bagværk. Vi taler om direktørsneglen, kanelsnurren, the cinnamon bun (kedelig, tør gærdejssnegl med for lidt snask) og de svenske kanelbullar. Og så er der jumbosneglen, onsdagssneglen samt lovligt vidtløftige installationer som drømmekagesneglen, pizzasneglen – for slet ikke at glemme den høje cremesnegl og dens fætter chokoladesneglen.

Vi er helt med på, at forandring fryder, og at mennesket ikke lever af chokoladeboller alene. Men ikke desto mindre kan man godt blive lidt mat i sokkerne over, at romsneglen er at finde på listen over truede dyrearter og måske snart kan karakteriseres som en forhistorisk art. Oh ve og skræk obo, for nu at citere.

For romsneglen er ikke bare et stykke wienerbrød. Det er ikke kun en kanelsnegl med fine fornemmelser og tivolikrymmel.

Nej, det er en forfinet himmerigsmundfuld, denne blanding af sprød, smørsmagende wienerdej og remonce, dekoreret med romglasur og den regnbuestrålende sukkerkonfetti. En virkelig god romsnegl er en spirituel oplevelse til en kop kaffe, som der skal to til: dig og leverandøren af kaffen.