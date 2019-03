Bagsiden tester: Slankefilm gnaver røde mærker ind i låret

Lige om lidt, når foråret viser sig for alvor, og vi smider de lange bukser, er vi nogle, der bliver forskrækkede over, at vi alligevel har så meget hud på understellet. I forårets nådesløse belysning er benene meget mere kødfulde, end vi husker dem fra august.

Det ved Bagsiden af erfaring, og derfor slog vi til, da vi så produktet Slimming Wrap Body Weight Loss Tummy Burn Cellulite Waist Legs Wrap Belt 1 Roll til 13 kroner hos den kinesiske krimskramsgigant Wish.

Da vi modtog produktet, blev vi godt nok lidt overraskede over, at rullen kun var 14 centimeter bred og kun indeholder 20 meter. Det var ikke det indtryk, vi havde fået, da vi så produktet på Wish.

Så var det, vi fik tanken: Kan almindelig husholdningsfolie fra Netto være lige så godt? Og kan Bagsiden ved at påvise dette forhindre godtroende danskere i at købe tossede produkter fra Wish, som flyves den halve Jord rundt? Ja, for hver gang vi har testet Wish-produkter på Bagsiden, skriver en læser eller to, at det burde vi ikke gøre af hensyn til klimaet, og der er jo intet i verden, vi ikke vil gøre for at gøre læserne glade.

Den kønne kinesiske model med de tynde girafben formår at rulle film på sine ben, så de fremstår appetitlige, mens bagsidelåret presses ovenud i en ucharmerende delle

Derfor greb vi husholdningsfilmrullen hjemme i køkkenskuffen – den står til 12,95 kroner hos Netto lige nu og indeholder 100 meter folie i 29 centimeters bredde.

Og så gik vi så fair til opgaven, som vi kunne: Højre lår blev viklet godt ind i Wish-filmen, mens venstre lår fik et lige så godt lag med Netto-film.

Straks fremgik det – og det viser billederne med al uønskelig tydelighed – at der er stor forskel på virkeligheden og Wish. Den kønne kinesiske model med de tynde girafben formår at rulle film på sine ben, så de fremstår appetitlige, mens bagsidelåret presses ovenud i en ucharmerende delle, og vi kunne godt have brugt lidt photoshop på det knæ.

Det ses tydeligt nederst, at folieøkonomien er langt bedre i Nettos rulle til højre end i Wish-rullen til venstre. Foto: Jens Dresling

Det skal lige siges, at vi selvfølgelig kontrolmålte lårene, inden de blev filmet. Det tykkeste sted, vi kunne finde, målte 61 centimeter på begge lår.

Så var det bare at vente, for det, der tilsyneladende sker, er, at folien varmer fedtet så meget op, at det forsvinder i en saunalignende effekt. Ja, det er ikke noget, der står direkte på Wish, og de kinesiske skrifttegn på rullen kan vi ikke læse, men modellen med girafbenene står på en badevægt og ser overrasket ud.

Ophobning af folie

Bagsideredaktøren havde folien på i næsten 11 timer. Vi konstaterede hurtigt, at folien ikke hæmmede vores bevægelsesevne. Til gengæld knitrede folien, når vi gik, og langsomt, men sikkert bevægede den sig mod syd, hvilket betød, at der sidst på dagen sad en hel bræmme af folie øverst, og at denne ophobning af folie gnavede sig ind i bagsidelårfedtet, især på baglåret.

Efter cirka 6 timer gjorde det faktisk ondt, men alle ved jo, at det skal gøre ondt for at blive godt, så vi ventede endnu 5 timer, inden vi tog folien af, og av for pokker: Både Wish- og Netto-folien havde skavet så meget, at vi havde en synlig rød og hævet ring omkring låret, hvor det havde siddet. Derimod var huden ikke, som vi havde frygtet, helt opløst af fugt. I stedet havde folien efterladt en lidt skinnende overflade, som dog hurtigt forsvandt.