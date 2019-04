Næsten ni år har jeg brugt med det lille svin med den alt for korte navlestreng

Så ta’r vi støvsugeren frem, så ta’r vi støvsugeren tilbage, så ta’r vi støvsugeren frem, og så ryster vi den lidt, så gør vi boogie-woogie, og så drejer vi omkring, og så går vi i stå.

For vi orker ikke at støvsuge længere. Jeg har ud af de nioghalvtresethalvt år, jeg har levet, støvsuget i sammenlagt ottetrekvart til ingen verdens nytte.

Til gengæld har jeg kun brugt to år på en mellemlang uddannelse. Der var dengang ikke noget, der hed et fjumreår, man fjumrede bare rundt før, under og efter uddannelsen og fik så et snit så tæt på skidt og dumpede faktisk osse.

Støv på hjernen

Men det kunne jeg ikke fortælle de forældre, da jeg havde inviteret dem med ind og se Ebbe Rode og ’Ned med alting’. Antiklimaks. Nå, men så bestod jeg alligevel et par uger efter, fordi der var forkert tidtagning under stenografieksamen, og så fik jeg 9 i stenografi, og det er altså bare et fag, jeg varmt vil anbefale enhver:

»Kære direktør Ditten-Datten, vi takker for Deres brev af den og den dato og kan meddele Dem, at varerne, tara, er ab fabrik ... blah-blah ... med venlig hilsen«.

Som om det ikke var svært nok at lære normale bogstaver og »Lotte så en so«. Der er støv på hjernen, og der er det med støv, at man ikke aner, hvor det bliver af, når man har støvet af. Noget sidder i næsen, et støvfnug er rykket lidt til højre for midten i salen, og det er bare dust to dust, og af støv er du kommet, og til støv skal du blive. Det ved jeg ikke, om jeg er enig i.

Jeg har intet positivt at sige om de ottetrekvart år, jeg har støvsuget. Blev jeg gladere? Nej. Blev der støvfrit? Næh

Moderen sagde, jeg kom til verden på en søndag, og at det var udtrækslægens skyld, at jeg blev et nervevrag, fordi han var smækfornærmet over at blive afbrudt i sin morgenbollen og derfor gav den netop til verden ankomne et alt for gevaldigt klask i babyrøven.

Jeg kigger på den støvsuger. »Du lugter«, si’r jeg til den. Måske ligger der en sur cerut, et dødt hygiejnebind og en indtørret frø i dens vom. Hvo fa’en orker det? Det er ydmygende at rende rundt mæ’ det lille svin med en altid alt for kort navlestreng, der gør, at stikket ryger ud af kontakten, uden man ænser det. Nå, jeg er ligeglad, jeg støvsuger bare videre, og det keder mig gudsjammerligt, og jeg ka’ da godt fornemme, at jeg bare skubber lorten videre, men det er der alligevel så mange andre, der gør.

Det er ikke lige mig

Så går den ikke længere. Man kan ikke gå rundt som katten om den varme Nilfisk. Den fisk har forandret sig i årenes løb. Min farmor havde en stål-en med buttet facon og en nylonflettet slange, der trevlede og lignede hende selv. Ligner jeg min Nilfisk? Man må ikke håbe det.

Den er bare så usexet med teleskopstøvsugerør. »Aiiii wow, hvor er det bare smart, tænk sig, nu har jeg da aldrig kendt mage ...«. Jeg bruger det neverever. Jeg støvsuger næsten aldrig. Det er ikke lige mig. Jeg er ikke typen i ’Kender du typen?’. Jeg har intet positivt at sige om de ottetrekvart år, jeg har støvsuget. Blev jeg gladere? Nej. Blev der støvfrit? Næh, det har været et sokkesurt slaveri, der ingen som helst berigelse har tilført ens i forvejen snuskede liv.

Okaj, så gør jeg det. Osse under sengen. Svup, der så jeg lige skyggen af en længe savnet og essentiel skrue. Den skriger på sin tur op igennem plastikslangen. Jeg ska’ fa’en fise mig ikke til at tømme den støvsugerpose. Det skal jeg bare ikke, og jeg frygter at skulle sætte en ny i.

Nå, hva’ er det, der glimter længere inde under sengen? Halløj, det er min Georg Jensen forsølvede iskrystal, som jeg dekorerede mig selv med juleaften. Så fiser den op i støvsugeren. Så ka’ den ligge der og hygge sig mæ’ skruen, hygiejnebindet, frøen og den sure cerut. Slut.