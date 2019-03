Hans kort over Danmark var så gode, at man gemte dem væk

I disse gps-tider kan det være svært at forstå, hvor store vanskeligheder der var forbundet med at tegne land- og søkort for blot et par hundred år siden. Ikke desto mindre ligger Rigsarkivet inde med et stort antal detaljerede og ret så præcise kort fra 16-, 17- og 1800-tallet. Samlingen er for nylig blevet forøget ved en aflevering fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (tidligere Kort- og Matrikelstyrelsen og Geodatastyrelsen), som ved denne lejlighed bl.a. overdrog en række af Jens Sørensens kort fra årene omkring 1700.

Fakta Arkivgutterne Med jævne mellemrum diverterer arkivgutterne Jørgen Mikkelsen og Kenn Tarbensen læserne med kuriosa, der passerer deres skriveborde. Jørgen Mikkelsen er arkivar ved Rigsarkivet i København. Kenn Tarbensen er arkivar ved Rigsarkivet i Viborg.

Jens Sørensen blev født i 1646. Han stammede fra Sölvesborg i Blekinge, der hørte til Danmark indtil 1658. Faderen var en velhavende købmand og skibsreder, og som ganske ung blev Jens Sørensen skipper på en af faderens skuder. Han overtog senere faderens virksomhed, men led store tab under Skånske Krig (1675-79) og flyttede derfor til København i 1679. Her anmodede han de danske myndigheder om at tilbagelevere et stort skib, som var blevet beslaglagt under krigen.

Kompensation

I 1684 fik han en slags kompensation i form af et mindre skib. Baggrunden for denne gestus var uden tvivl, at han havde foræret Christian V et kort, som han havde tegnet over Blekinges kystlinje. Kortet vakte kongens interesse, fordi svenskerne i 1680 havde anlagt en stor flådebase i Karlskrona, hvorved Blekinge havde fået endnu større geopolitisk betydning end tidligere.

Jens Sørensen fik mere kongelig goodwill i de følgende år, hvor han bl.a. benyttede en handelsrejse til Stockholm til at lave tegninger af den sydsvenske østersøkyst. Han gennemførte også en rejse ad landevejen til Karlskrona, hvor han optrådte som handelsmand og samtidig indsamlede en mængde oplysninger om den nye by. Det var »en stilfærdig og uofficiel kartografisk spionagetjeneste«, som Bo Bramsen har formuleret i det sin bog ’Gamle Danmarkskort’. Belønningen kom i 1689, da Christian V overdrog Jens Sørensen det officielle hverv at tegne nye og bedre kort over de danske farvande til brug for flåden.

Fem somre i dansk sørum

Fra 1690 til 1703 tilbragte Jens Sørensen fem somre med at sejle rundt og måle op, og under disse togter nåede han faktisk at kortlægge hele det danske ’sørum’ og en del af den norske kyst. De mange dagbogsnotater fra hans hånd viser, at det gik ganske hurtigt; f.eks. brugte han kun to dage til at kortlægge Amager. Men resultaterne var alt andet end sjuskede. Selv om han kun brugte kompas, log og timeglas (til at bestemme hhv. kurs, hastighed og rejsens varighed) samt lod (til at fastslå vanddybden), er alle søkortene præget af en forbavsende præcision. Som en erfaren sømand sørgede han f.eks. for at registrere beliggenheden og størrelsen af rev og banker.