Vi hygger på dansk i tysk oversættelse

Bagsiden blev i godt humør, da vi observerede, at den 74-årige tysklærer Kaj Borchert brød igennem som youtuber med Kajs Kanal, hvor han på den gode gammeldags facon forklarer den berømte akkusativ, tyske ejestedord og hjælpeverber. Lige nu har han 4.400 følgere på kanalen, har været i adskillige danske medier og bliver genkendt både i Field’s og i Aarhus.

Ordbog Dansk hygge på tysk Sofalandschaft – sofalandskab Hygge ist warmes Licht und ein kuscheliges Sofa – hygge er varmt lys og en puttesofa Lauwarme Tees trinken – drikke lunkne teer Selbst gebackene Leckereien essen – spise hjemmebagte godbidder Bei Kerzenschein– i stearinlysets skær Kucheldecke – puttetæppe Störfaktoren – forstyrrelsesfaktorer Wohlfühlpanzer – veltilpashedspanser Wohlfühl-Bunker – veltilpashedsbunker Kissenbergen – pudebjerget Widerständig wie ein Teelicht - konfrontatorisk som et telys Angesichts des Gewinnerlächelns im Ohrensessel – vindersmilets ansigt i øreklapstolen Lammfellteppich kotzen – at kaste op på lammeskindstæppet Vis mere

Det er yderst positivt, for vi taler jo alt for lidt tysk i Danmark, redaktøren har stort set ikke selv talt tysk siden 1986, og det er jo skidt, når vi taler om et nabolandssprog.

Derfor tog vi to udgaver af den tyske ugeavis Die Zeit med til et møde med Kaj: Kunne vi finde en artikel, der kunne give et dansk publikum ny indsigt og samtidig vække interessen for og glæden ved det tyske sprog? Et brobyggerprojekt til gavn for det tyske sprog i Danmark.

Hyggebro til tysk

Sørme om ikke det lykkedes. I et martsnummer af Die Zeit skriver forfatteren og skribenten Anna Gien om dansk hygge med udgangspunkt i den danske hyggeforsker Meik Wikings bog om hygge, der er oversat til tysk: ’Hygge – ein Lebensgefühl, das einfach glücklich macht’.

Et perfekt match, for danskere elsker jo at læse om os selv, og vi kunne med et halvt øje se, at der var inspirerende tyske ord, som var værd at videregive til Bagsidens læsere: Sofalandschaft, for eksempel. Kaj og Bagsiden gik hver til sit for at granske artiklen og aftalte et nyt møde, hvor vi skulle hygge baseret på den tyske artikel.

Ikke alene skulle vi hygge os på dansk jord ud fra en tysk udlægning og oversættelse af en dansk bog om dansk hygge, vi lagde lige at ekstra lag på: Kaj skulle imens udlægge for Bagsidens læsere, hvordan dansk hygge opfattes i Die Zeit. Et ambitiøst projekt.

Derfor sad Kaj Borchert og Bagsiden i torsdags i ein kuscheliges Sofa på Roald Als’ kontor – ja, han er på ferie, og der er ikke så mange sofaer på redaktionen, han har også en flot Kissen med Mary og Frederik, og vi fik lov. Her ville vi lauwarme Tees trinken, Kantine gebackene Leckereien essen (vi bagte ikke selv til lejligheden, men overdrog opgaven til Politikens kantine) bei Kerzenschein. Vi havde også sørget for die Kuscheldecke, og der var sådan set ikke andre Störfaktoren end fotograf Dresling.

Som vi sad der, var Kaj og Bagsiden ganske enige om, at artiklen i Die Zeit faktuelt havde videregivet den danske hygges grundelementer korrekt. Det var rigtig hyggeligt, men vi spillede en seriøs Störfaktor på banen, for Bagsiden havde læst verbet propagieren i artiklen og havde derfor et spørgsmål:

Der Schriftsteller ist sehr kritisch gegen dänische Hygge?

»Ja, hun er lidt kritisk. Hun skriver, at ulempen er, at vi ikke kan føle vores egen sårbarhed. Vi tager et Wohlfühlpanzer på i vores Wohlfühl-Bunker. Her opbygger vi et harmløst menneskebillede, hvor vi er klædt i beige og lyseblåt, og når vi rejser os fra vores Sofalandschaft, tager vi ud i indhegnede festivalområder, sidder i godkendte chill-out-områder og bag sikkerhedsglas i rejsebussen«.

Bag pudebjerget

Kaj Borchert får brug for sine tyskkompetencer, for lixtallet i artiklen er rundt regnet 78, men det står klart, at skribenten mener, at den angst, der ligger hinter den Kissenbergen, i virkeligheden går langt videre. Det er en dyb angst for at være sårbar. Vi har indrettet os, så intet kan ske os. Der er intet uautoriseret vanvid, og falder vi, falder vi blødt i die Kuscheldecke.

Lige nu ville det dog være dumt at falde ned i det grønne Kuscheldecke, for så ville te og kage flyve til alle sider.