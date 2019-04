»Sikken opstart«, hvisler en kvinde: Det begynder at gå galt, da Aarhus' udvidede letbaner kører fra Hornslet

FOR ABONNENTER

Solen er ikke stået op, men Finn Jensen, selverklæret tognørd fra Grenaa, står parat på perronen før 5: Hvem vil ikke gerne med på jomfrurejse, og i Grenaa har man ventet usædvanlig længe på denne her – først i gruelig mange år, mens man diskuterede et mere smidigt banesystem. Og derpå i yderligere næsten tre år, mens rejsende og pendlere kæmpede med ramponerede erstatningsbusser eller ingenting, og den lovede letbane blev ved med ikke at køre.