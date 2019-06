FOR ABONNENTER

For ikke så mange år siden var det utænkeligt at hejse et dannebrog uden brug af flagknob, men inden for de seneste 8-10 år har de såkaldte flagclips – to stykker hvidt plastik, man klipser ind i hinanden for at fæstne flaget til flaglinen – vundet indpas i et omfang, så Bagsiden er bekymret for flagknobets fremtid.