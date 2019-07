Jeg går helt i blævrende barrøvspanik og hjertebankekrampe i kolonien

FOR ABONNENTER

Oh, at sove som et lam i en seng, der ikk’ er klam. Strøget linned er godt for sindet. At vågne langsomt op til dået og vide, at man i dag når det, man aldrig får nået. At være på forkant mæ’ sig selv, og ingen andre ska’ slå ens fritid ihjel. For man er fri. Fri, fri, fri, fri for slaveri og for at være busy bee. I really do like mondays very much. Når samfundet er gået i gang, og jeg ikke ska’ på arbejde.