Nu taler man ikke om en dames alder, men jeg vil skyde hende til at være et sted mellem 100 og 200. Jeg stødte allerede ind i hende, da jeg flyttede ind, og hun hev mig i ærmet ... eller det var ikke i ærmet for det var sidste år i august, og det var så varmt, at man skulle tro, de stegte hanekyllinger i det asociale boligbyggeri. Det gjorde de osse, og luften var fuld af simreretter, og man syntes måske ikke som blegansigt, at det er så normalt, at man tømmer hele krydderihylden ned over noget kødhalløj, der så står og koger ind og ud til efter midnat.