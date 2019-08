250 år med registrering af danskerne

FOR ABONNENTER

Vi hører ofte, at Danmark har en af verdens mest gennemregistrerede befolkninger. Der henvises som regel til de kommunale folkeregistre, der eksisterede fra 1924 til 1978, og cpr-systemet, der blev indført i 1968. Men mange slægtsforskere ved også, at det har været påbudt at føre kirkebog i alle sogne siden 1645/46, og at der er bevaret navnelister fra 23 landsdækkende folketællinger fra 1787 til 1970.