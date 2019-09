»Skal jeg slikke dig i røven?«: Jeg ringede til chatrum fra 1984, og den var lige lovlig meget i live

Træfpunkt

90901111

Det koster 5,50 kroner i minuttet at ringe. Man kan frit vælge mellem 8 chatrum, der er opdelt efter geografi. Det 9. rum er for homoseksuelle.

Der er plads til 8 deltagere i hver rum. Når nogle ankommer eller forlader rummet, hører man en kliklyd. Man kan skifte mellem rummene ved at taste *. Ved at taste # får man et privatrum at tale i for 2. Man er 100 procent anonym.