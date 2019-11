Jeg vil også møde en ufo

FOR ABONNENTER

Jytte var heldig. Rumvæsenerne bortførte hende ikke. De fulgte hende bare hjem den aften, da hun cyklede langt ude på landet. Jyttes hjerte hamrede løs, for tænk nu, hvis den ufo, der hang lige over hovedet på hende, landede foran hende for at tage hende med. Udsatte hende for alle mulige forsøg. Især seksuelle – som man jo kunne læse i aviserne. Folk, der blev bortført af ufoer, kunne altid berette om de rene orgier bagefter. Det ønskede Jytte ikke at opleve.