Oregano skuffede: Køerne bøvser stadig metan

Det var for godt til at være sandt, at oregano kunne mindske udslip af metangas fra økologiske køer. Det har forskere fra Aarhus Universitet måttet konstatere efter to års forsøg.

For tre år siden gik det verden rundt, at et hold forskere fra Aarhus Universitet ville gå i gang med at fodre køer med oregano for at få dem til at bøvse mindre og dermed udlede mindre metangas. Metan er en af de store syndere, når det gælder udledning af drivhusgas, og i Danmark er landbruget ansvarlig for 70 pct. af den samlede produktion af metan.