Det danske velfærdssamfund blev til på bunden af en flaske whisky i en lejlighed på Østerbro

FOR ABONNENTER

Da Fælleden i 1905-06 skulle udformes, ønskede Københavns Kommune, at området både kom til at rumme park og byggeri. Men det skulle ikke være et hvilket som helst byggeri. Gerne noget, der kunne danne en smuk ramme om det nye rekreative område. Og også gerne byggeri, der kunne tiltrække familier med solide indtægter, som ellers i et vist omfang var begyndt at søge ud i kommunerne nord for København.