Naturvejleder inden usædvanlig flytning: »Hvis fyret knækker, har vi det bedste tilbage endnu«

FOR ABONNENTER

Når man her til formiddag prøver at flytte Rubjerg Knude Fyr, er det et landskab skabt i istiden, som er årsagen – både til, at fyret blev bygget lige her, og at man nu bliver nødt til at flytte det. Det særlige ved Rubjerg Knude, som er det højeste punkt på den 10 km lange Lønstrup Klint, er, at lige her skubbede isen i istiden så kraftigt, at havbundens lag af gult sand og ler kom til at så lodret op ved knuden, mens lagene ligger pænt vandret på resten af klinten.