»Hvor svært kan det være«: Så står Rubjerg Knude Fyr på sin nye plads 

Klokken 14.36 stod Rubjerg Knude Fyr på sin nye plads - 70 meter fra, hvor fyret har stået i næsten 120 år.

Knapt en halv time, før fyret mødte sit nye ståsted, bredte der sig en lettere euforisk stemning blandt de mennesker, der har været tættest på projektet.

Projektleder Thomas Lomholt, Hjørring Kommune, sagde: »Det er gået fantastisk«.

John Christensen fra BMS Krangården grinede og sagde: »Hvor svært kan det være«.

Hvorfor er det gået så hurtigt?

»Vi har brugt mindre kraft, end vi havde regnet med. Hvis vi for hver meter, skulle have gravet sand væk, skulle vi have brugt mange flere kræfter - og have gravet meget mere, men fundamentet var plant. Det kunne nemt have drillet os, men det er gået efter en snor«.

»Vi kører ikke tilbage«, grinede han:

»Så er det en anden pris«, lo Lomholt med.

Fyrtårnet stoppede, da murermester Kjeld Pedersen fra Lønstrup, der har arbejdet med projektet i to år, sagde stop:

»Så stopper vi og holder kaffepause, så det lige kan sætte sig. Så kommer betonblanderen kl 15.30, vi løfter igen og sætter den i beton«, sagde John Christensen.