Danske Eva kom til skade på spansk bjerg. Nu efterlyser hun sine svenske redningsmænd

En brækket ankel gjorde det næsten umuligt for Eva Jakobsen at kravle ned fra bjerget. Til alt held mødte hun en svensk familie.

Det var få dage inde i 2020, at Eva Jakobsen faldt og brækkede sin ankel under en vandretur i Spanien. Nu vil hun gerne sige ordentlig tak til den svenske familie, der blev hendes redning, og beder Bagsiden hjælpe med at finde frem til dem:

»4. januar i år faldt jeg på en vandretur i Spanien og brækkede min ankel. Jeg kunne ikke gå og måtte tage hænderne i brug for at komme nedad. En ubehagelig og smertefuld affære. På denne tid af året møder man ikke mange vandrere. Helt mirakuløst møder vi dog tre mennesker, der er på vej op ad bjerget. Endnu mere mirakuløst er der tale om en svensk familie, hvor sønnen viser sig at være ortopædkirurg! Han ser på anklen og vurderer straks, at den er brækket. Han ønsker mig held og lykke med nedturen. Nu kommer så den rørende del: Efter 10 minutter kommer de tilbage for at hjælpe mig ned før mørkets frembrud. Og den unge mand bærer mig – læs: bærer mig på ryggen – ned ad stien til vejs ende.

Jeg var så fortumlet og forvirret, at jeg ikke nåede at høre andet, end at han var ortopædkirurg og var bosat i Lund. Og så var jeg vågen nok til tage et billede af ham og hans forældre.

Nu har jeg snart genvundet førligheden, og jeg føler, at jeg står i dyb taknemlighedsgæld til ham. Jeg har forsøgt at finde frem til ham på alle (u)mulige måder, men det er ikke lykkedes. Mon Bagsiden kan nå helt til Sverige og finde frem til min helt? Lad det komme an på en prøve: Hvis I finder ham, venter der ham en stor tak og noget god rødvin!«.

Vi skal gøre vores bedste. Måske sidder redningsmanden i Lund og læser Politiken lige nu. I så fald skal han bare skrive til vores mailadresse herunder, så mailer vi videre til Eva.

bagsiden@pol.dk