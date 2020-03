Slut med håndtrykket: Sådan hilser du uden fare for corona

FOR ABONNENTER

En video, hvor kinesere hilser med fødderne – først højre inderside mod højre. Dernæst venstre mod venstre – er allerede døbt Wuhan-shake og suser rundt på de sociale medier. Bagsiden kan afsløre, at det ikke er let at holde balancen, hvis fodsålerne skal have kontakt mere end få sekunder. Det var ynkeligt og kan ikke anbefales til 50+ årige.