Toghjulet, som Ulla og Allan fandt under en vandretur på Bornholm, var slet ikke et toghjul

Skibsspil. Toghjulet fra Stockton on Tees, som læserne Ulla Louring og Allan Sandqvist fandt under en vandretur langs Bornholms kyst, var slet ikke et toghjul. Bagsiden efterlyste en forklaring, og den har vi fået bl.a. takket være jernbanefolk. Historien blev lagt op på hjemmesiden jernbanen.dk, og det satte gang i en længere tråd blandt toginteresserede. Konklusionen er, at billedet viser støbejernsfoden fra et skibsspil (gangspil), ikke et jernbanehjul, fortæller Søren Johannesen, der var så venlig at sende vores efterlysning videre til jernbaneentusiasterne. En længere forklaring kan findes på jernbanen.dk, men den korte version er, at spillet var placeret på fordækket af sejlskibe til brug for ophaling af ankerkæde, men også kunne anvendes til svært tovværk. Bagsiden takker for de mange (men desværre ikke rigtige) bud på, hvad det kunne være – og for nostalgiske historier om dengang, der var jernbaner på Bornholm.