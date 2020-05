Pølsepoliti

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En gang imellem kunne man godt ønske sig, at myndighederne var lige så nidkære som dengang i 60’erne, hvor det krævede særlig godkendelse at anvende remoulade og agurkesalat til hotdogs. Det kunne måske sætte en stopper for brugen af ananas på pizza. Bagsiden, som er stor tilhænger af varme pølser med hele pakken bestående af sennep, ketchup, remoulade, rå løg, ristede løg og agurkesalat, savner i øvrigt udtrykket ’andragende’, som politimesteren i Skive anvender i sit brev til I/S Skive Pølsevogne, som læser Jonas Hald har sendt til Bagsiden under overskriften ’Forbudsdanmark’.