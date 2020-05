Filmfotograf fik sjældent billede

FOR ABONNENTER

Maj 1981 var alle TV Avisens korrespondenter blevet kaldt til møde i tv-byen. Da holdet på et tidspunkt sad i kantinen, slog det filmfotografen Bent Paulsen, at der burde tages et billede af hele flokken, der stort set aldrig var samlet. Han fik dem med udenfor og tog billedet af koryfæerne, som ses ovenfor. Han har sendt det til Bagsiden i anledning af programmet ’Horisont’s 60-års jubilæum. Bent Paulsen har været med som filmfotograf hele vejen – blev ansat i det, der dengang hed Statsradiofonien, i 1958 – og er i øvrigt i gang med at skrive sine erindringer. Og han har været filmfotograf på adskillige ’Horisont’-udsendelser.