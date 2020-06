Historiens vingesus blafrer i dronningens kasserollehat

På mit loft ligger der en skat. Den har længe været gemt væk i emballagen fra en discman. Måske for at camouflere den for en eventuel indbrudstyv, måske bare fordi jeg var 13 år, da den først blev gemt væk. Ved sidste flytning rykkede den over i en lille trækasse, for jo ældre jeg bliver, desto mere betydning får den. Det er min farmors møntsamling. Små mapper med uberørte, skinnende møntsæt fra næsten samtlige år mellem 1974 og 2001. Den ældste indeholder en femøre, en tiøre, en femogtyveøre, en krone og en femkrone, og så kan man ellers følge inflationen op gennem årene. Der er noteret vægt, diameter og materiale for alle mønter. Der er også såkaldte erindringsmønter iblandt, der markerer jubilæer, bryllupper og kongelige fødselsdage.