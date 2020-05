Nu ved Henrik, hvem der var den første ejer af hans arktisblå folkevogn med soltag

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det har næsten været som at deltage i et afsnit af DR’s populære serie ’Forsvundne arvinger’ at finde ud af, hvem der var den første ejer af Henrik Behrens Henriksens arktisblå folkevogn med soltag. Han kunne af papirerne se, at bilen 27. juni 1960 var solgt til frk. laboratorieassistent Agnete Munksgaard, Frankrigsgade 29 S.