Bagsiden efterlyser: Send os dit bryllupsbillede

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Med genåbningens fase 3 er det nu atter muligt at holde bryllupsfester. De må dog ikke vare længere end til klokken 24, har bryllups- og statsminister Mette Frederiksen besluttet. Flere partier mener, at der ikke er meget sjov ved en fest, der skal slutte klokken 24, så der er gang i lidt politisk armvrideri for at få det forlænget. Men uanset, hvordan det ender, så er det et faktum, at der nu kan holdes private fester med op til 500 deltagere.