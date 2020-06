Guitarbyggeren

FOR ABONNENTER

For otte år siden efterlyste jeg guitarer bygget af fortidens og datidens mest ypperlige guitarbygger, Arne Schlünsen. Ene mand byggede han blandt meget andet 576 instrumenter. På forhånd kendte jeg til 19 af dem. Desuden var jeg vidende om de historier, der fortaltes om byggeren. Med de to faktorer in mente slog det mig, hvilken aura der var omkring instrumenterne. Folk passede på dem i generationer, og guitarerne gik i arv fra far eller mor til yngre familiemedlemmer. Sandt at sige var der en pietet at spore. Jeg satte mig for at finde ud af, hvorfor der var den fryd ved hans instrumenter.