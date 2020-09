Sagde du NemID? Jeg er svært skuffet over fremtiden

I de gode gamle dage, og her taler vi før årtusindskiftet, gjorde man sig mange tanker om fremtiden. År 2000 blev udråbt til at være fremtiden, og jeg var derfor gammel nok til at skrive stil om emnet i folkeskolen engang i de spæde 1980’ere. Vi fik udleveret en sort-hvid tegning, der viste et køkken i år 2000. Det var ikke svært at se, at tegneren havde set science fiction-serien ’Månebase Alpha’ fra 1970’erne med sine hvide, sterile indendørsmiljøer, hvor slanke mænd og kvinder i todelte beigefarvede sæt med lækkert svaj i benene kæmpede for rumkoloniens overlevelse.

I mit fremtidsscenarie fik man derfor ikke længere mad, men piller, og hvad man i øvrigt havde i køleskabet ud over pillerne (jeg var nok ikke parat til at opgive fondue og pandekager med is dengang), bestilte man på en computer, og det røg automatisk direkte ind i køleskabet med en slags avanceret rørpost.

Så trykker vi lige på fast forward til år 2020. Her kunne jeg skrive en masse om nye månelandingsplaner – om jeg fatter, hvad man vil der igen – og om levering af mad og måltidskasser, man kan bestille på sin computer, men som jo ikke er i nærheden af at finde vej ind i køleskabet selv. Men det er slet ikke der, jeg vil hen.