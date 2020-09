Bagsiden tester de gamle dage: Ansigtsmassage anno 1948 giver røde kinder

Bagsiden følte sig draget af to hudplejekoncepter, da vi for nylig læste i ’Håndbog for Nutidshjem’ fra 1948, og da der måtte være tale om gennemprøvede metoder, om end muligvis glemte, havde vi ingen betænkeligheder ved at teste dem i en moderne kontekst, så de kan komme Bagsidens læsere til gavn.

Vi fandt det meget appellerende, at lederen af Elizabeth Arden Salonen hos Illum, fru Tove Lohmann, havde overladt det originale Elizabeth Arden-diagram for daglig skønhedsmassage til håndbogen. Det så yderst lovende ud med god fokus på halsmuskulaturen. Man skal bare følge linjerne på billedet herunder med fingerspidserne eller med en særlig banker.

Dertil anviser bogen en særlig behandling, »hvis De en Aften vil være rigtig dejlig«: Læg tynde stykker vat fugtet med skintonic over hele ansigtet, hold dem fast med et gazebind, »mens De gnider uden paa Vatmasken med et Stykke Is«, som skal vikles ind i et stykke tyndt vat, da man »aldrig« må gnide med et stykke is direkte på ansigtet.