Diana broderer Trumps tweets og citater: »Projektet slutter, når han forlader embedet«

I begyndelsen af januar 2018 broderede Diana Weymar ordene »I am a very stable genius« på et håndarbejde fra 1960’erne, som hendes bedstemor aldrig havde gjort færdigt. Ordene var Donald Trumps – han havde netop tweetet dem som respons på bogen ’Fire and Fury’, der stillede spørgsmål ved hans mentale helbred.

»Det var en impuls. At han mente, at han var både stabil og et geni, gav mig noget at tænke over. At brodere det var en måde at finde et sprog, som kunne give mig adgang til, hvad der var foruroligende ved præsidenten. Så jeg broderede det på en køretur til New York«, fortæller Diana Weymar til Bagsiden fra Victoria i Canada. Vi taler sammen via Zoom:

»Jeg havde måske 500 følgere på Instagram, og det slog mig, at jeg kunne brodere en lille samling af hans citater«, siger hun, mens hun broderer på et nyt.