Gode råd fra kunstredaktøren: Sådan køber du god kunst

Kunst skal sige dig imod

Fordelene ved et godt kunstkøb skal ikke udelukkende vurderes i kroner og øre. Om et værk er godt eller mindre godt, handler også om, hvorvidt det passer til dig og dine omgivelser. Her er meningerne delte. Billedkunstneren, professor Claus Carstensen mener f.eks., at du som en god regel bør gå efter det, du ikke kan lide, for kunst er ikke interessant, hvis den kun taler dig efter munden. Kunst skal sige dig imod. Ellers taler vi om vægpynt.

Selvfølgelig er det ikke uvigtigt, hvis ens bedre halvdel – kone, kæreste etc. – hader et værk fra det øjeblik, det kommer ind i stuen eller soveværelset. Det udelukker dog ikke, at hun en dag ender med at holde mest af netop det værk, og at hun kræver det, hvis I en dag skal skilles og dele boet. Den merværdi, i økonomisk forstand, som et givet kunstværk ikke altid får med årene, kan det nemt vinde i affektionsværdi.

Et andet afgørende spørgsmål er: Passer kunsten til det, I har hængende i forvejen? Kunstværker kan nemlig forvandle deres omgivelser. I receptionshistorien findes der mange livsbekræftende fortællinger om, hvordan et værk fra at være alles hadeobjekt har forvandlet sig til at blive hjemmets ubetingede stolthed. Eksemplerne på sådanne omvurderinger – eller justeringer – er legio. Men de kræver tid.

Sjælden og kendt

Så er der det med prisen, for markedsværdien af et kunstværk er et samspil af flere faktorer. Kvalitet er en af dem, men kvalitet kan som bekendt diskuteres og relativeres i tid og rum. Hvad der er hot i New York, er måske bare not i Nairobi. Selv Hammershøi var engang en kunstner, som et stort museum som Statens Museum for Kunst sagde pænt nej tak til.

Efterspørgslen er en anden faktor, der kan presse prisen opad. Og sjældenhed en tredje. De to ting hænger som regel sammen. Meget sjældne og efterspurgte værker kan blive uforholdsmæssigt kostbare uden nødvendigvis at være særligt gode. Det gælder især de værker, som meget berømte personer har frembragt i ledige stunder. Hitlers tegninger er et godt eksempel. Når vi taler om høje priser, taler vi derfor ikke nødvendigvis altid om høj kvalitet. Berømmelse er også en værdiskabende faktor.

Det er aldrig en ulempe for en kunstner at være lovende, men det er altid meget bedre for ham – og hende – at være kendt. International berømmelse skaber international interesse, og det skaber efterspørgsel også ude i den store verden. Stor international efterspørgsel er forudsætningen for de høje bud, der kan give så meget genlyd i auktionslokalet, at de ender med at skabe fede overskrifter i dagens avis.