(ARKIV) FILE PHOTO: U.S. President Barack Obama speaks about the election results that saw Donald Trump become President-elect from the Rose Garden of the White House in Washington, DC, U.S., November 9, 2016. USA's 44. præsident, Barack Obama, gæster SDU Kolding. Som siddende præsident var han to gange i Danmark. Det skriver Ritzau, torsdag den 9. august 2018.. (Foto: Kevin Lamarque/Ritzau Scanpix)