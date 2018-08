ATS: Bask med armene og sig som et transportfly, så skræmmer du hvepsene

Hæng en brun pose op på dit hus. Så tror hvepsene, at det er nogle andres hvepsebo og holder sig væk. Du kan dog også risikere, at mageligt anlagte hvepse vælger at flytte ind i posen, fordi de opfatter den som et nøglefærdigt nybyggeri.