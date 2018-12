ATS: EU-ledere gemmer sig for Theresa Mayday

FOR ABONNENTER

Europæiske stats- og regeringschefer gør sig for tiden alle mulige anstrengelser for at undgå at mødes med Theresa Mayday, som er på konstant rundrejse for at få en bedre Brexitaftale. Her er det den irske premierminister, der er krøbet i skjul, efter at Mayday har meldt sin ankomst.