ATS: Lars Løkke vil kun udtale sig som privatperson mod betaling

FOR ABONNENTER

Statsminister Lars Løkke Rasmussen, Venstre: »Jeg har lovet mig selv at blive bedre til at adskille arbejde og privatliv. I dag holder jeg for eksempel fri fra arbejde og er privatperson, hvilket betyder, at jeg kun vil udtale mig til ATS, hvis I donerer 50.000 kroner til Løkkefonden«.