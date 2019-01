Far og søn forsvundet efter omfattende kartoffeldonation

Nordsjællands Politi ledte i går efter en 5-årig dreng og hans far, som sidst blev set på Udrejsecenter Sjælsmark, da sønnen blev nægtet kartofler og broccoli til middag. Efter at episoden var blevet delt på sociale medier, strømmede det ind med kartofler til udrejsecentret, og politiet frygter nu, at far og søn befinder sig et sted i bunken.