ATS: Muslimsk servicemedarbejder i Føtex nægter at betjene kunde med cykelhjelm

En 17-årig muslimsk servicemedarbejder i Føtex i Randers fik i går indskærpet af sin chef, at hun ikke må forskelsbehandle kunderne. Baggrunden for indskærpelsen var, at en ældre kunde ved navn Bjarne Larsen var troppet op ved kassen medbringende 4 Guld Tuborg, 1 3-Stjernet salami, 1 pose flæskesvær og 6 ruller Edet toiletpapir. Men det var ikke varerne på kassebåndet, der gjorde servicemedarbejderen indigneret. Det var derimod Bjarne Larsens hovedbeklædning.