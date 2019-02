ATS: DR snød sovende skuespillere

FOR ABONNENTER

ATS kan i dag afsløre, at DR i flere tilfælde har undladt at betale overenskomstmæssige honorarer til medlemmer af Dansk Skuespillerforbund. De personer, der sover på DR Ramasjang om natten, er for eksempel blevet honoreret med gavekort til sengetøj, mens en skuespiller for nylig blev tilbudt en pakke hundekiks for at medvirke i tv-serien ’Doggystyle’.