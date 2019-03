Sagt i ugen

Formanden for socialudvalget i Assens Kommune, Charlotte Kjær (Socialdemokratiet), efter at medlemmerne var blevet enige om at rulle besparelser på hjemmehjælpen tilbage, så svage ældre nu kan få gjort rent hver tredje i stedet for hver femte uge:

»Vi har jo hele tiden syntes, at det var lige at stramme den i forhold til vores velfærd«

(TV 2 Fyn)



Pensionist Lene Hjelm, Assens, om socialudvalgets beslutning:

»De tror, de kan lukke kæften på os ved at genindføre gulvvask. Men der er andre besparelser, som ikke vil blive rullet tilbage, så vi er ikke færdige med at råbe op«.

(Politiken)



Den sydkoreanske sikkerhedspolitiske ekspert Cheon Seong Whun om topmødet mellem Donald Trump og Kim Jong-un:

»Mødets mest iøjnefaldende resultat har været at gøre det klart for alle, at Kim ikke har til hensigt at opgive sine atomvåben«.



(Theatlantic.com)



Efter et stort møde om sexmisbrug i den katolske kirke beskrev pave Frans de skyldige præster:



»Indviede personer, som er valgt af Gud til at lede sjæle hen mod frelsen, men som underkaster sig deres menneskelige laster eller sygdomme og på den måde bliver et redskab for Djævelen«.



(Cnn.com)

Anne Barrett Doyle fra organisation Bishop Accountability, som dokumenterer katolske præsters overgreb i USA, om pavens konklusioner:

»Det var en chokerende skuffelse og en katastrofal fejllæsning af den sorg og vrede, de troende føler. Verdens katolikker ønsker konkrete forandringer, men i stedet kommer de med lunkne løfter, som vi alle har hørt før«.



(Information)

Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, om statsbudgettet, som han og de andre statsrevisorer forholder sig stærkt kritisk til:

»Vi er vrede. Det er vi virkelig. Det er en skandale, simpelthen. At Folketinget ikke kan få et korrekt statsregnskab, fordi man er nødt til at tage forbehold for værdien og rigtigheden af det«.



(Berlingske)

Socialminister Mai Mercado (konservativ) på pressemøde, hvor det kom frem, at den varetægtsfængslede Britta Nielsen siden 1993 har ribbet sin gamle arbejdsgiver Socialstyrelsen for over 120 millioner kroner:

»Der har været rod, og der har været sjusk i en grad, hvor det ganske enkelt har været pinligt. Der har været alt for lidt opsyn med vores alle sammens skattekroner«.

(Ritzau)

Smykkehandler ’Kasi-Jesper’ Nielsen bekendtgør i ny interviewbog, at han ikke længere vil handle med jyder:

»Jyderne har bare gået på den samme handelsskole ovre i Herning, hvor de lærer, at det gælder om at snyde hinanden. Det er med jyder som med jøder. De tager ingen risici, de skal have deres advokater og alle mulige indover, og så er de faktisk ligeglade med, om du tjener penge«.



(Ekstra Bladet)

