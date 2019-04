I dag udkommer en ny rapport fra Røde Kors, som har undersøgt forholdene for de børn, der bor på udrejsecentret Sjælsmark. Men hvordan er det at være barn og bo på Sjælsmark? Hvad fortæller børnene selv om deres hverdag? Og hvis ansvar er det, at børnene bor et sted – i Danmark – hvor ingen børn burde bo.