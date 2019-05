ATS: Feminister raser mod 'Game of Thrones' – kvinderne fik ikke nok taletid

FOR ABONNENTER

’Game of Thrones’ er kommet under hård beskydning af svenske feminister, der kalder den populære serie kønsdiskriminerende. Det sker, efter at en svensk virksomhed har analyseret sig frem til, at mænd får væsentlig mere taletid i ’Game of Thrones’ end kvinder.