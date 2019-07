ATS: Kinesisk kunstner skal ikke glæde sig for tidligt

Kunstneren Ai Weiwei skal ikke glæde sig for tidligt over, at VW-importøren Skandinavisk Motor Co. er blev dømt til at betale kunstneren en erstatning på 1,5 millioner kroner for uretmæssigt at have brugt Weiweis kunstværk i en bilreklame. Weiwei’s værk ’Soleil Levant’ bestod af 3.500 redningsveste, og nu ønsker producenten af vestene at få del i erstatningen.