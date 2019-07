ATS: Boris Johnson lover briterne blod, sved og kippers

»Skønt store dele af Europa er faldet i kløerne på ansigtsløse EU-bureaukrater, vil vi hverken vakle eller svigte. Vi vil holde ud til det sidste. Vi vil kæmpe i London, vi vil kæmpe i Strasbourg, og vi vil med voksende fortrøstning og stigende styrke kæmpe i Bruxelles. Vi vil kæmpe for vores kippers, og vi vil kæmpe for retten til at køre i venstre side af vejen, måle alting i yards og overhælde vores i forvejen bløde pomfritter med eddike. Vi vil aldrig kapitulere. Om så dette ørige – hvad jeg ikke et øjeblik tror – skulle blive ramt af hungersnød, vil vi give afkald vores pølseruller, indtil vi for evigt har bortkastet tyranniets lænker, som vi alt for længe har været anbragt i«.