ATS: Så er der nyt fra politistatsministeren

FOR ABONNENTER

Det, der driver mig som politistatsminister, er et ønske om at passe på Danmark. Skal jeg gøre det, er vi nødt til at tage nogle ting i brug, som vi tidligere hverken har haft behov for eller lyst til. Hvad det er for nogle ting, kan jeg desværre ikke komme nærmere ind på, men du finder nok ud af det før eller siden. Vi ved jo, hvor du bor.