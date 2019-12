ATS: Kvinder i klammeri om Tinka-huer

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Der opstod i går tumultagtige scener foran SuperBrugsen i Hørning på grund af et falsk rygte om, at butikken lå inde med Tinka-huer. Nissehuerne, som bruges i TV 2’s populære julekalender ’Tinka og Kongespillet’, er blevet revet væk hos alle forhandlere, og i går kom Lærke Ofelias mor så til at skrive på Facebook, at hun havde hørt, at der stadig skulle være eksemplarer at finde i SuperBrugsen i Hørning, hvilket fik mødre fra hele landet til at sætte kursen mod Hørning, der ligger i nærheden af Skanderborg.