ATS: SF vil forbyde topledere at køre i alt for store biler

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Kun få dage efter at have fremsat sit forslag om, at topchefer højest må tjene 20 gange mere end den lavest lønnede i samme virksomhed, er Socialistisk Folkeparti klar til at udvide det.