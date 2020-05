ATS: Ægtepar ville have ostehandler til at tage coronatest

FOR ABONNENTER

Regeringens melding om, at der vil blive sendt coronabiler rundt i de dele af landet, der ellers ikke har mulighed for at foretage coronatests, har skabt forvirring enkelte steder. Således oplyser indehaveren af Eskilds Ostevogn, Eskild Thomasen, at han forleden blev opsøgt at et ældre ægtepar, der insisterede på at blive tjekket for covid-19, mens han holdt parkeret ud for Tandslet Genbrug på Als.