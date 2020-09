ATS: Danskere forbereder sig på katastrofe

Stadig flere danskere forbereder sig derhjemme på fremtidige katastrofer ved at opbygge overlevelseslagre. En af dem er den 57-årige statsautoriserede peristaltiker, tidligere ringmuskulatør Verner Delleholm, Vanløse.

»Ja, man kan lige så godt forberede sig i god tid. Allerede inden corona-udbruddet havde jeg et helt udhus fyldt med toiletpapir, for som peristaltiker ved jeg, hvor vigtigt det er at kunne tørre sig bagi«, siger Verner Delleholm. Han har desuden sikret sig et lager af friterede mågevinger som dem fra Kentucky Fried Chicken, der er placeret i 3 kummefrysere, han har stående i kælderen til samme formål.

»Der skulle være nok til et halvt år. Desuden ligger vi inde med en større mængde batterier til fjernbetjeningen til vores tv, for det er vigtigt at kunne følge med i, hvordan en katastrofe påvirker de internationale stævner i mudderbrydning for frodige kvinder«.